Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Temmuz 2024 18:58
Ttk nin akibeti ne olucak ? Bilen birisi aydinlatabilir mi ?

Ttknin as olmasi ozellesmesi ya da direkt kapatilmasiyla ilgili ortada cokca soylenti var. Insan ister istemez bu soylentilere kulak kabartiyor. Bu olayin akibeti nedir ? As olduktan sonra kurum isterse memurlari tutabiliyormus bunun dogrulugu nedir ? Ozellestirme sureci nasil oluyor cok uzun suruyor mu ? Bilgisi olan aydinlatabilecek arkadaslar yazarsa cok mutlu olurum simdiden tesekkur ederim

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