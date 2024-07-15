KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 19:03
Niteliğini saglamadigin kadroya atanmak
Arkadaşlar 2024/1 merkezi atamada tercih verecem. Ama tercih vereceğim bi kadroda bölümüm tutuyor ama ayrıca bı belge istiyor. O belgeye sahip değilim. Olur da atanacak olursam o belge olmadığı için sorun yaşar mıyım ?

sgkolik
Aday Memur
15 Temmuz 2024 19:09
1 senen gider.. Kurum o belgeyi senden evrak aşamasında isteyecek

amilsaglam
Aday Memur
15 Temmuz 2024 19:10

Hayır hiçbir sorun yaşamazsın ne olacak canım bir nitelik sağlamıyorsan sorun etmezler gibi.

Ataman iptal edilir tabiki de.


Emre27846
Aday Memur
15 Temmuz 2024 19:52
Ne biliyim ya ilk kez tercih verecem. Niteliği saglamiyorsam tercih etmeme de izin vermesinler. Başka bölüm seçince niteliği saglamiyorsunuz diye tercihi yaptırmıyor. Detayları okumadan yanlışlıkla tercih etsek boşa gitti.
amilsaglam, 1 saat önce

Hayır hiçbir sorun yaşamazsın ne olacak canım bir nitelik sağlamıyorsan sorun etmezler gibi.

Ataman iptal edilir tabiki de.

Toplam 3 mesaj

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