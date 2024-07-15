Niteliğini saglamadigin kadroya atanmak

Arkadaşlar 2024/1 merkezi atamada tercih verecem. Ama tercih vereceğim bi kadroda bölümüm tutuyor ama ayrıca bı belge istiyor. O belgeye sahip değilim. Olur da atanacak olursam o belge olmadığı için sorun yaşar mıyım ?

Arkadaşlar 2024/1 merkezi atamada tercih verecem. Ama tercih vereceğim bi kadroda bölümüm tutuyor ama ayrıca bı belge istiyor. O belgeye sahip değilim. Olur da atanacak olursam o belge olmadığı için sorun yaşar mıyım ?