Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Temmuz 2024 19:22
Üçüncü başarı belgesi unutuldu mu?

Yusuf Tekin'in öğretmenlere 3.başarı belgesi verileceğine dair haberler vardı, unutuldu galiba. Bilgisi olan var mı konuyla ilgili?


Millennium
Şube Müdürü
15 Temmuz 2024 20:31

ÖMK verdi üçüncü başarı belgesi olarak. Nankör olmayın lütfen(!)

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