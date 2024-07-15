Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Temmuz 2024 19:31
Özel Kolejde Çalışırken MEB'e Atanmak
Arkadaşlar özel kolejde çalışmaya başlarsam ve ileride MEB'e atanırsam bu atanma/istifa anında bana sorun yaşatırlar mı? Bu süreci yaşayan var mı aramızda?

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