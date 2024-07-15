Özel Kolejde Çalışırken MEB'e Atanmak

Arkadaşlar özel kolejde çalışmaya başlarsam ve ileride MEB'e atanırsam bu atanma/istifa anında bana sorun yaşatırlar mı? Bu süreci yaşayan var mı aramızda?

Arkadaşlar özel kolejde çalışmaya başlarsam ve ileride MEB'e atanırsam bu atanma/istifa anında bana sorun yaşatırlar mı? Bu süreci yaşayan var mı aramızda?