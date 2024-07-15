Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2024 20:00
4B den Ösym sözleşmeliye geçiş mümkün mü?

Arkadaşlar merhaba. Adalet bakanlığında 4B li personel olarak çalışıyorum. Ösym nin merkezi atamasında ki sözleşmeli pozisyonlara başvuru yapabilir miyim? kurumlar arasında sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş yok (istisnalar hariç) diye biliyorum. aynı şey kurumdan ösym atamasında ki sözleşmeli alım için de geçerli mi?


Defcer
Aday Memur
15 Temmuz 2024 20:18

Mümkün.

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