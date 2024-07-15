Çok tehlikeli işte çalışmak

Arkadaşlar tercih edeceğim bı kadronun niteliklerinde çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bı durumunun bulunmaması yazıyor. Ben nerden bilecem çok tehlikeli işte çalışmam da bı engel olup olmadığını ?

Arkadaşlar tercih edeceğim bı kadronun niteliklerinde çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bı durumunun bulunmaması yazıyor. Ben nerden bilecem çok tehlikeli işte çalışmam da bı engel olup olmadığını ?