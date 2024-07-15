KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 20:30
Çok tehlikeli işte çalışmak
Arkadaşlar tercih edeceğim bı kadronun niteliklerinde çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bı durumunun bulunmaması yazıyor. Ben nerden bilecem çok tehlikeli işte çalışmam da bı engel olup olmadığını ?

the back of furkan
Memur
15 Temmuz 2024 20:37

https://www.memurlar.net/haber/389156/tehlikeli-ve-cok-tehlikeli-islerde-calistirilacaklarin-mesleki


Emre27846
Aday Memur
15 Temmuz 2024 20:40
linke tıklayamiyorum ya
the back of furkan, 2 saat önce

https://www.memurlar.net/haber/389156/tehlikeli-ve-cok-tehlikeli-islerde-calistirilacaklarin-mesleki

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS lisansKPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız olarak bir tavsiye.Kpss - sorularıHatalı denen sorular?KPSS 2024 - SıralamaPsödamaki sorusu iptal olur mu ?2024 KPSS İptal Nedeni !!2024 KPSS2024/1 merkezi 2500 kadroKpss 2024 ilginçlikleri şaşırtmadı

Sözlük

ispanya 1 İçinden geleni söyle 1 telefonu tuvalete düşürmek 2 evliliğin aslında ciddi bir müessese olmaması 1 kimi yaşadığını yazar,kimi de görmek istediğini 3 pavlonya ağacı 1 misophonia 1 karadenizli 2 şu an çalan şarkı 2 İlk aşk 2

Son Haberler

ÇAYKUR kontenjanı 25 kilograma düşürdüErdoğan: İhanet şebekesi 80 yıl sonra bile nefretle anılacakBazı iller için kuvvetli yağış uyarısıİzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktıİsrail, yasaklı silahlarla son 48 saatte 320'yi Filistinliyi öldürdü ve yaraladı

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör