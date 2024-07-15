Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2024 20:51
devlet memurluğundan çıkarma
devlet memurluğundan çıkarma istenilen personelin savunmasını valilikte almak zorunda mı (kurum jandarma )

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