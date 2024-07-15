Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2024 21:19
Eş durumu tayin sonuçları erken açıklanır mı?

Daha önceki eş durumu tayin dönemlerinde planlanan tarihte mi açıklandı, bilen var mı? Çocukların okul kayıt tarihlerini gözönünde bulundurup sonuçların daha erken açıklanma ihtimali var mıdır?


horageçti
Şef
15 Temmuz 2024 21:59
planlanan günde açıklanıya
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