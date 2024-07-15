2024 KPSS İptal Nedeni !!

1- Türkçe 2 soru hatalı ( Berna ,kamera sorusu ) 2- Tarih 1 soru hatalı ( boğazlar ) 3- Coğrafya 2 soru hatalı ( toprak ve psödamaki) 4- Matematik 35 fark sorusu hatalıdır. Toplamda 6 soru hatalıdır ve sınav bütünlüğü bozulduğundan iptal edilmedilir sınav. Zaten müfredata uyarak yayılmış soru sorulmadı. Müfredat konularının çoğu es geçilmiş hatalıdır. Ayrıca Matematik zaman süre denetimi yapılmadan hazırlanmış sorular. ( mat ilk 4 soru ile uğraşan için tamamı için zaman kalmıyor soruları görmenin .) Bütün bunlara rağmen bu soruların yine de yarısını doğru yapmış biri olarak sınavın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum.Herkese başarılar.Daha da bir şey yazmak istemiyorum.Bugün çok yazdım.hepiniz kendinize iyi bakın kardeşler.

1- Türkçe 2 soru hatalı ( Berna ,kamera sorusu ) 2- Tarih 1 soru hatalı ( boğazlar ) 3- Coğrafya 2 soru hatalı ( toprak ve psödamaki) 4- Matematik 35 fark sorusu hatalıdır. Toplamda 6 soru hatalıdır ve sınav bütünlüğü bozulduğundan iptal edilmedilir sınav. Zaten müfredata uyarak yayılmış soru sorulmadı. Müfredat konularının çoğu es geçilmiş hatalıdır. Ayrıca Matematik zaman süre denetimi yapılmadan hazırlanmış sorular. ( mat ilk 4 soru ile uğraşan için tamamı için zaman kalmıyor soruları görmenin .) Bütün bunlara rağmen bu soruların yine de yarısını doğru yapmış biri olarak sınavın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum.Herkese başarılar.Daha da bir şey yazmak istemiyorum.Bugün çok yazdım.hepiniz kendinize iyi bakın kardeşler.