KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 21:19
2024 KPSS İptal Nedeni !!
1- Türkçe 2 soru hatalı ( Berna ,kamera sorusu ) 2- Tarih 1 soru hatalı ( boğazlar ) 3- Coğrafya 2 soru hatalı ( toprak ve psödamaki) 4- Matematik 35 fark sorusu hatalıdır. Toplamda 6 soru hatalıdır ve sınav bütünlüğü bozulduğundan iptal edilmedilir sınav. Zaten müfredata uyarak yayılmış soru sorulmadı. Müfredat konularının çoğu es geçilmiş hatalıdır. Ayrıca Matematik zaman süre denetimi yapılmadan hazırlanmış sorular. ( mat ilk 4 soru ile uğraşan için tamamı için zaman kalmıyor soruları görmenin .) Bütün bunlara rağmen bu soruların yine de yarısını doğru yapmış biri olarak sınavın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum.Herkese başarılar.Daha da bir şey yazmak istemiyorum.Bugün çok yazdım.hepiniz kendinize iyi bakın kardeşler.

dgsdgsdgs
Aday Memur
15 Temmuz 2024 21:22

İptal edilmesin. Sorular iptal edilir. Ne güzel ya sınava adam akıllı çalışma sonraiptal ettir.


Rambo23
Aday Memur
15 Temmuz 2024 21:29
Asıl sınava adam akıllı çalıştığımız ve karşımıza böyle saçma sapan hatalarla dolu, çift cevaplı sorular geldiği için itiraz ediyoruz. Ben işimi gücümü bıraktım, gece gündüz çalıştım, böyle genelleyici ve gerçeklikle alakası olmayan şekilde konuşmayın lütfen
dgsdgsdgs, 47 dk. önce

İptal edilmesin. Sorular iptal edilir. Ne güzel ya sınava adam akıllı çalışma sonraiptal ettir.


kreatin
Aday Memur
15 Temmuz 2024 21:32
1999 yılında yapılan dms sınavlarını bile çözmüştüm ben tüm çıkmış soruları çözdüm kaymakamlık sınavlarını bile çözdüm hiçbir sınav 2024 yılı sınavına benzemiyor
Rambo23, 40 dk. önce
Asıl sınava adam akıllı çalıştığımız ve karşımıza böyle saçma sapan hatalarla dolu, çift cevaplı sorular geldiği için itiraz ediyoruz. Ben işimi gücümü bıraktım, gece gündüz çalıştım, böyle genelleyici ve gerçeklikle alakası olmayan şekilde konuşmayın lütfen

Rambo23
Aday Memur
15 Temmuz 2024 21:35
Ben bu dediklerinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Türkçe paragraf sorularının neredeyse tamamı çift cevaplı sorulardı. Bunu instagram yayınında aker hoca söyledi. Asıl Bomba Türkçede. Hani tarih misakı milli, coğrafya psödomaki, çorum Manisa, matematik 35 fark, sözel Ben bu dediklerinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Türkçe paragraf sorularının neredeyse tamamı çift cevaplı sorulardı. Bunu instagram yayınında aker hoca söyledi. Asıl Bomba Türkçede. Hani tarih misakı milli, coğrafya psödomaki, çorum Manisa, matematik 35 fark, sözel mantık Berna sorusu falan konuşuluyor ya asıl Türkçede bombalar var. Neredeyse paragraf sorularının tamamı çift cevaplı. Olacak iş değil
kreatin, 37 dk. önce
1999 yılında yapılan dms sınavlarını bile çözmüştüm ben tüm çıkmış soruları çözdüm kaymakamlık sınavlarını bile çözdüm hiçbir sınav 2024 yılı sınavına benzemiyor

Rambo23
Aday Memur
15 Temmuz 2024 21:38
Mesajları telefondan yazıyorum yanlışlıkla kopyalayarak yazmışım kusura bakmayın iki defa tekrarlıyor gibi olmuş

gkgkgkgkgk
Memur
15 Temmuz 2024 21:46
gerçekten türkçe sorularını düşündükçe sinirim bozuluyor
Rambo23, 34 dk. önce
Ben bu dediklerinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Türkçe paragraf sorularının neredeyse tamamı çift cevaplı sorulardı. Bunu instagram yayınında aker hoca söyledi. Asıl Bomba Türkçede. Hani tarih misakı milli, coğrafya psödomaki, çorum Manisa, matematik 35 fark, sözel Ben bu dediklerinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Türkçe paragraf sorularının neredeyse tamamı çift cevaplı sorulardı. Bunu instagram yayınında aker hoca söyledi. Asıl Bomba Türkçede. Hani tarih misakı milli, coğrafya psödomaki, çorum Manisa, matematik 35 fark, sözel mantık Berna sorusu falan konuşuluyor ya asıl Türkçede bombalar var. Neredeyse paragraf sorularının tamamı çift cevaplı. Olacak iş değil

clkhkn33
Aday Memur
15 Temmuz 2024 21:50
Türkçe'nin kamera sorusu hatalı falan değil! ilgi dagilmasi farklı şey, kavranmasinin zorlasip kafa karışması farklı şey. kamera açısı kafa karisikligina sebep olur ve kavramayi zorlastirir ama bu "ilgi"yi ortadan kaldirir anlamina gelmez. ilgi farklı şey, kafa karisikligi farkli şey. bakın cok iddiali degilim turkcede fakat ales paragraf cozmus olsaydiniz bu tarz seyleri oralarda hep gorurdunuz .

Gakupo
Şef
15 Temmuz 2024 21:53

Pardon da aker hoca kim? Profesör falan mı? Kanaat önderi mi? Bildiğin Türkçe hocası işte normal. Sınavın iptal edilmesini gerektirecek bir durum yok. Misakimilli sorusu hatali umarım o düzeltilir. Çift cevapli soru falan yok yakın cevaplar süre yer ve osym süreye oynamış zorlugu artırmak için. Olay sınavda o çift cevap görünenden teke ulaşmak. Türkçe soruları diğer kpsslerden daha zor ve süre yiyiciydi. Sözel mantığı kolaydi bu sinavin üstelik dil bilgisi zaten her kpss hemen hemen aynı.

Rambo23, 34 dk. önce
Ben bu dediklerinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Türkçe paragraf sorularının neredeyse tamamı çift cevaplı sorulardı. Bunu instagram yayınında aker hoca söyledi. Asıl Bomba Türkçede. Hani tarih misakı milli, coğrafya psödomaki, çorum Manisa, matematik 35 fark, sözel Ben bu dediklerinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Türkçe paragraf sorularının neredeyse tamamı çift cevaplı sorulardı. Bunu instagram yayınında aker hoca söyledi. Asıl Bomba Türkçede. Hani tarih misakı milli, coğrafya psödomaki, çorum Manisa, matematik 35 fark, sözel mantık Berna sorusu falan konuşuluyor ya asıl Türkçede bombalar var. Neredeyse paragraf sorularının tamamı çift cevaplı. Olacak iş değil

gkgkgkgkgk
Memur
15 Temmuz 2024 21:55
insanlar zaten 2 doğru cevap var diyor
clkhkn33, 19 dk. önce
Türkçe'nin kamera sorusu hatalı falan değil! ilgi dagilmasi farklı şey, kavranmasinin zorlasip kafa karışması farklı şey. kamera açısı kafa karisikligina sebep olur ve kavramayi zorlastirir ama bu "ilgi"yi ortadan kaldirir anlamina gelmez. ilgi farklı şey, kafa karisikligi farkli şey. bakın cok iddiali degilim turkcede fakat ales paragraf cozmus olsaydiniz bu tarz seyleri oralarda hep gorurdunuz .

clkhkn33
Aday Memur
15 Temmuz 2024 21:57
ben ikinci cevap goremedim su an yeniden okudum neymis ki ikinci cevap
gkgkgkgkgk, 14 dk. önce
insanlar zaten 2 doğru cevap var diyor

kreatin
Aday Memur
15 Temmuz 2024 21:58
Aker hocanın profesör olmasına gerek yok. Herhangi bir edebiyat profesörüne soruları göstersek onlar da Aker hocayla aynı düşüncede olur. Yıllarını Türkçeye adamış insana saygı göstermek gerek. Aker hocayı savunmak için söylemiyorum bunu kıymetli hocalardandır.
Gakupo, 16 dk. önce

Pardon da aker hoca kim? Profesör falan mı? Kanaat önderi mi? Bildiğin Türkçe hocası işte normal. Sınavın iptal edilmesini gerektirecek bir durum yok. Misakimilli sorusu hatali umarım o düzeltilir. Çift cevapli soru falan yok yakın cevaplar süre yer ve osym süreye oynamış zorlugu artırmak için. Olay sınavda o çift cevap görünenden teke ulaşmak. Türkçe soruları diğer kpsslerden daha zor ve süre yiyiciydi. Sözel mantığı kolaydi bu sinavin üstelik dil bilgisi zaten her kpss hemen hemen aynı.


Gakupo
Şef
15 Temmuz 2024 21:58

Misakimilli hariç dediklerinin hiçbirisi hatali falan değil o 35 fark olan soru zorlugu uğraştırici idi İlyas güneş mıdır nedir matematikciyim diye geziyor 2 cevabi var demiş lan avel herif 14 şıklarda var mi yok ha ben de yapamadım o soruyu ama soru uğraştırici sağlam soruydu bernada sikta isim hatasi var kamera hatali değil hala ilk öncüldeki se sa ekine takılmışsiniz arkadaş adam sıralamis iyi sahne olayını iyi kamera acısına bağlıyorsunuz. Çorum öabt tarzı detaydi mebte nerede ben de bilmiyorum ama osym her sene böyle sorar 3 5 ucu açık soru. Psodomaki hatali değil ben de step yaptım yanlış yaptım ama soru doğru psodo karadenizmis. Mat süre denetimi yapılmadan hazirlanmissa da puanlar ona göre gelir zaten senin süren yetmediyse çoğunluğun da yetmemiş olur


Rambo23
Aday Memur
15 Temmuz 2024 21:59
Çift cevaplı soru yok değip altına hemen çift cevaplıdan teke ulaşmak gerekiyor demişsin. Kendinle çelişmişsin. Bu sınavın ne Türkçesi ne matematiği ne başka bir dersinin daha önceki kpsslerle hiçbir alakası yok. İnsanları kandırmaya çalışma. Sınavla ilgili birçok hocayı dinledim 1 tanesi bile bu sınavı herhangi bir kpssye benzetmedi, tam tersine kpss sınav formatı değişti dediler. En basit örnek güncel sorularda güncel yoktu yahu. Yaaa bilmem ne zamanın filmini sordular. Mevlevilerin kıyafetini soruyorlar. Bu kıyafeti yeni mi giymeye başladılar? Kaç yüzyıllık olay bu. Neresi güncel
Gakupo, 16 dk. önce

Pardon da aker hoca kim? Profesör falan mı? Kanaat önderi mi? Bildiğin Türkçe hocası işte normal. Sınavın iptal edilmesini gerektirecek bir durum yok. Misakimilli sorusu hatali umarım o düzeltilir. Çift cevapli soru falan yok yakın cevaplar süre yer ve osym süreye oynamış zorlugu artırmak için. Olay sınavda o çift cevap görünenden teke ulaşmak. Türkçe soruları diğer kpsslerden daha zor ve süre yiyiciydi. Sözel mantığı kolaydi bu sinavin üstelik dil bilgisi zaten her kpss hemen hemen aynı.


bnmadmv
Aday Memur
15 Temmuz 2024 21:59
Akeri tanımam ben, Kamera sorusunda 1.cümlede, bir film sahnesinin başaryıa ulaşmasının birden fazla depişkene bağlı olduğu olduğu belirtilmiş bir şıkta ama paragrafın 1.cümlesinde aynen şöyle yazıyor " iyi bir film sahnesinin çekimi; anlatımındaki o özel an içinde oyuncu,dekor ve hareketin izlenebilmesi için kameranın en iyi yerleştirilmesini gerektirir " cümlesi vardır.Burada değilken sadece kamera takdir insanlarıdır.Akerim değil.

Gakupo
Şef
15 Temmuz 2024 22:01

Valla gerçekten okuma alışkanlığı olan veya is etigi olan hiçbir edebiyatçı aynısını söylemez. Amacı reklam değilse. İşler böyle işliyor YouTube reklam hepsi. Osymi eleştiriyorlar da görüyoruz kendi yayınlarını da kendi soruları çok mu farklı gereksiz kasinti sözel mantiklar saçma paragraflar. Osym gayet sağlam celdiriciler kullandı kabul edelim. Berna basim hatasi yapılmamalı evet ama yapacak bir şey yok cevabi etkilemiyor

kreatin, 11 dk. önce
Aker hocanın profesör olmasına gerek yok. Herhangi bir edebiyat profesörüne soruları göstersek onlar da Aker hocayla aynı düşüncede olur. Yıllarını Türkçeye adamış insana saygı göstermek gerek. Aker hocayı savunmak için söylemiyorum bunu kıymetli hocalardandır.

Gakupo
Şef
15 Temmuz 2024 22:02

Guncelde osym hiç guncel sormadı. Pardon orada yanlış yazmışım. Olay çift cevap gibi görünen 2 şık arasından paragrafta olan asıl anlamı bulmak. Kusura bakma orada yanlış yazmışım

Rambo23, 10 dk. önce
Çift cevaplı soru yok değip altına hemen çift cevaplıdan teke ulaşmak gerekiyor demişsin. Kendinle çelişmişsin. Bu sınavın ne Türkçesi ne matematiği ne başka bir dersinin daha önceki kpsslerle hiçbir alakası yok. İnsanları kandırmaya çalışma. Sınavla ilgili birçok hocayı dinledim 1 tanesi bile bu sınavı herhangi bir kpssye benzetmedi, tam tersine kpss sınav formatı değişti dediler. En basit örnek güncel sorularda güncel yoktu yahu. Yaaa bilmem ne zamanın filmini sordular. Mevlevilerin kıyafetini soruyorlar. Bu kıyafeti yeni mi giymeye başladılar? Kaç yüzyıllık olay bu. Neresi güncel

clkhkn33
Aday Memur
15 Temmuz 2024 22:05
al benden de o kadar ya şu yayinevlerinde adam akıllı hicbir paragraf sorusu goremiyoruz bir de oturup elestiriyorlar. ben evde bile deneme cozerken genel kulturu yayinevlerinden cozdukten sonra turkceyi cikmis sorulardan cozuyordum. ha sonuc ne oldu yine pek iyi yapamadim :D ama bu tarz kelime oyunlarina(ilgi-dikkat vs) aşina olmami sağladı bir iki soru kurtardim şükür.
Gakupo, 8 dk. önce

Valla gerçekten okuma alışkanlığı olan veya is etigi olan hiçbir edebiyatçı aynısını söylemez. Amacı reklam değilse. İşler böyle işliyor YouTube reklam hepsi. Osymi eleştiriyorlar da görüyoruz kendi yayınlarını da kendi soruları çok mu farklı gereksiz kasinti sözel mantiklar saçma paragraflar. Osym gayet sağlam celdiriciler kullandı kabul edelim. Berna basim hatasi yapılmamalı evet ama yapacak bir şey yok cevabi etkilemiyor


Gakupo
Şef
15 Temmuz 2024 22:06

Abi YouTube hocalari kendi ekmeğinin derdinde adam sınav ekonomisinden kazanıyor parasını elbet yapacak bu eleştirileri ki kitle kazansın. Kaldı ki hadi onlar öyle diyor madem o kadar kaliteli hocalar kendileri osymi eleştirme hakkını buluyorlar o zaman kendileri daha iyi bir sistemle gelsin ya da yayınlarında daha kaliteli denemeler yapsın? Aker kartalın turkce sorularını çözdüm hatta Birçok turkce sorusu çözdüm. Osyme laf atiyorsaniz bu konuda bu adamın paragraflarina bakın bir de osym kaliteli farkı bariz ortada. Ha dil bilgisi soruları sağlam aker kartalın ama önemli olan paragraf artık. Osym dil bilgisini azaltıyor alttan alttan

Rambo23, 10 dk. önce
Çift cevaplı soru yok değip altına hemen çift cevaplıdan teke ulaşmak gerekiyor demişsin. Kendinle çelişmişsin. Bu sınavın ne Türkçesi ne matematiği ne başka bir dersinin daha önceki kpsslerle hiçbir alakası yok. İnsanları kandırmaya çalışma. Sınavla ilgili birçok hocayı dinledim 1 tanesi bile bu sınavı herhangi bir kpssye benzetmedi, tam tersine kpss sınav formatı değişti dediler. En basit örnek güncel sorularda güncel yoktu yahu. Yaaa bilmem ne zamanın filmini sordular. Mevlevilerin kıyafetini soruyorlar. Bu kıyafeti yeni mi giymeye başladılar? Kaç yüzyıllık olay bu. Neresi güncel

Gakupo
Şef
15 Temmuz 2024 22:08

Adamlara anlatamıyorum ki yirtiniyorum anlasınlar diye yok. Ben de arada yanlış cümle kuruyorum haliyle iletişim kurmak güçleşiyor. Mesela ben çift cevaptan teke ulaşmak dedim demin düşün cümledeki çelişkiye bak. Kafa yandı artık anlatmaktan buradakiler3

clkhkn33, 4 dk. önce
al benden de o kadar ya şu yayinevlerinde adam akıllı hicbir paragraf sorusu goremiyoruz bir de oturup elestiriyorlar. ben evde bile deneme cozerken genel kulturu yayinevlerinden cozdukten sonra turkceyi cikmis sorulardan cozuyordum. ha sonuc ne oldu yine pek iyi yapamadim :D ama bu tarz kelime oyunlarina(ilgi-dikkat vs) aşina olmami sağladı bir iki soru kurtardim şükür.

bnmadmv
Aday Memur
15 Temmuz 2024 22:10
gakupo bunu okudun mu ? cevabın ne peki senin ?
bnmadmv, 10 dk. önce
Akeri tanımam ben, Kamera sorusunda 1.cümlede, bir film sahnesinin başaryıa ulaşmasının birden fazla depişkene bağlı olduğu olduğu belirtilmiş bir şıkta ama paragrafın 1.cümlesinde aynen şöyle yazıyor " iyi bir film sahnesinin çekimi; anlatımındaki o özel an içinde oyuncu,dekor ve hareketin izlenebilmesi için kameranın en iyi yerleştirilmesini gerektirir " cümlesi vardır.Burada değilken sadece kamera takdir insanlarıdır.Akerim değil.
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