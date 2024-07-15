2024 KPSS İptal Nedeni !!

Ben bu dediklerinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Türkçe paragraf sorularının neredeyse tamamı çift cevaplı sorulardı. Bunu instagram yayınında aker hoca söyledi. Asıl Bomba Türkçede. Hani tarih misakı milli, coğrafya psödomaki, çorum Manisa, matematik 35 fark, sözel Ben bu dediklerinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Türkçe paragraf sorularının neredeyse tamamı çift cevaplı sorulardı. Bunu instagram yayınında aker hoca söyledi. Asıl Bomba Türkçede. Hani tarih misakı milli, coğrafya psödomaki, çorum Manisa, matematik 35 fark, sözel mantık Berna sorusu falan konuşuluyor ya asıl Türkçede bombalar var. Neredeyse paragraf sorularının tamamı çift cevaplı. Olacak iş değil
Ben bu dediklerinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Türkçe paragraf sorularının neredeyse tamamı çift cevaplı sorulardı. Bunu instagram yayınında aker hoca söyledi. Asıl Bomba Türkçede. Hani tarih misakı milli, coğrafya psödomaki, çorum Manisa, matematik 35 fark, sözel Ben bu dediklerinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Türkçe paragraf sorularının neredeyse tamamı çift cevaplı sorulardı. Bunu instagram yayınında aker hoca söyledi. Asıl Bomba Türkçede. Hani tarih misakı milli, coğrafya psödomaki, çorum Manisa, matematik 35 fark, sözel mantık Berna sorusu falan konuşuluyor ya asıl Türkçede bombalar var. Neredeyse paragraf sorularının tamamı çift cevaplı. Olacak iş değil
, 37 dk. önce
kreatin
1999 yılında yapılan dms sınavlarını bile çözmüştüm ben tüm çıkmış soruları çözdüm kaymakamlık sınavlarını bile çözdüm hiçbir sınav 2024 yılı sınavına benzemiyor