Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Temmuz 2024 21:49
ek dersim yatmadı
bu ay ek dersim yatmadı meğer benim adımı unutmuşlar. ilçe milli eğitim okulla iletişime geçiniz dedi ama okulum oyalıyor beni. ne yapmalıyım

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