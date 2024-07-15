Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2024 21:51
Ne 15 Temmuzu Unutacağız, Ne de 15 Temmuz Öncesini

Buyrun 15 temmuz yıllardır nasıl bağıra bağıra gelmiş 2 videoyu izledikten sonra siz karar verin.

https://www.youtube.com/watch?v=ZHPorazWE4A

https://www.youtube.com/watch?v=OQEd67vsE0M&t=1s


muratgun922
Genel Müdür
15 Temmuz 2024 21:52

2. video engelleniyor özeti şu bekir bozdağ yani akp ile fetö aşkını anlatan bir video hepsi zaten internette var isteyen izler oradan tabi yüreği kaldıranlar izler

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