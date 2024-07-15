Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2024 22:29
Can güvenliği nedeniyle tayin hk.

Arkadaşlar merhaba, bir süredir ölümle ilgili tehditler alıyorum, resmi olarak savcılığa şikayette bulunacağım. Bu süreçte komisyona da can güvenliği ile alakalı tayin talebimi ileteceğim. Bu konuda tecrübeli olan arkadaşlar varsa neler yapmam gerektiğim konusunda bana yardımcı olursa sevinirim. Bide genelde ne kadar sürede sonuçlanıyor.

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