Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2024 22:45
Promosyon Hassasiyeti

Dinimiz gereği promosyon haramdır. Bu paranın hiç bir şekilde kullanılmaması gerekir. Bankalar anlaşma yaparken özel bir madde koyarak promosyon kullanmak istemeyen memurların isimlerini alarak o kişilere hiç bir şekilde bu ödemeyi yapmamaları sağlanmalıdır. Böylelikle harama bulaşılmamış olur lütfen bu konuda hassas davranın. Basit bir maddeyle bu işi çözün.


elektronik49
Şube Müdürü
15 Temmuz 2024 22:56

Promosyon haramsa işçilerin aldığı ikramiye ne oluyor helalmi


elektronik49
Şube Müdürü
15 Temmuz 2024 22:57

Promosyon haramsa işçilerin aldığı ikramiye ne oluyor helalmi


mgkh
Aday Memur
15 Temmuz 2024 23:01
alakasız konuları karşılaştırma
elektronik49, 48 dk. önce

Promosyon haramsa işçilerin aldığı ikramiye ne oluyor helalmi


impostor
Şef
15 Temmuz 2024 23:36

Ya sizin aklınızdan zorunuz mu var, burası İran değil Arabistan değil. Burada din değil hukuk kuralları geçerli. Sen hoşuna gitmiyorsa alma arkadaşım. Burada sana küfredilsin hakaret edilsin diye bu konuyu açıyorsun belli.

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