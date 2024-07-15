KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 23:05
Kameralı soru hakkında

Kameralı soru hakkında indeks akademi hocalarından Berk Ekici A ve D şıklarının yanlış olduğunu söyledi. Ayrıca 2023 e göre de kesinlikle zor ve cevapların aşırı çeldirici olduğundan bahsetti. Hatta sınavı hazırlayanların kendi soruları dışındaki soruları yanlış yapabilirler dedi. Ben açıkçası itirazda bulunacağım. İtiraz etmek isteyen arkadaşlar ÖSYM'nin sitesinden bilgi edinebilir. Dilekçe yazılıyor ve IBAN'a para gönderiliyor. Dilekçe istenilen adrese kargo yoluyla gönderilmeli veya elden teslim edilmeli. Faks kabul edilmiyor. Ayrıca gönderdiğiniz itiraz ücretinin makbuzu kesinlikle dilekçeye eklenmeli.


dgsdgsdgs
Aday Memur
15 Temmuz 2024 23:07

Şikayet de mi paralı oldu? Bu ösym'nin dini imanı para olmus


Tunahan Öztürk
Aday Memur
15 Temmuz 2024 23:16

Evet maalesef parayla ama etmek gerek. 1 soru 1 sorudur. En az 2 soru hatalı.

dgsdgsdgs, 37 dk. önce

Şikayet de mi paralı oldu? Bu ösym'nin dini imanı para olmus

Toplam 2 mesaj

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