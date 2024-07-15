Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2024 23:31
Adalet bakanlığında psikolog olmak

Merhaba arkadaşlar adalet bakanlığındaki çalışan psikologlar ne kadar kazanıyor? Artıları veya eksileri varmıdır ? Bilgilendirirseniz çok iyi olur teşekkürler

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