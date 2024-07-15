Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Temmuz 2024 23:35
MEB'te Öğretmenlik veya Memurluk

MEB'te öğretmenlik mi daha iyi yoksa düz memurluk mu? Avantajları dezavantajları neler?


crabnet355
Müsteşar
15 Temmuz 2024 23:42
Önce kimsiniz necisiniz? öğretmen misiniz memurmusunuz yoksa ikisi de değilmisiniz?

Adamhak66
Aday Memur
15 Temmuz 2024 23:43

Şimdilik ikisi de değilim.

crabnet355, 2 dk. önce
Önce kimsiniz necisiniz? öğretmen misiniz memurmusunuz yoksa ikisi de değilmisiniz?

crabnet355
Müsteşar
15 Temmuz 2024 23:45
Dışardan birine anlatmak zor, her ikisininde avantaj ve dezavantajları var
Adamhak66, 1 dk. önce

Şimdilik ikisi de değilim.

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