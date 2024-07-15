KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2024 23:43
2022 Basın Çetesi 2024 Mazlumların Yılıdır İptal edin!!
2022 yılında basını kullanarak bir grup sınavı iptal etti bir sürü insan mağdur oldu.Şimdi yıl 2024 6 yanlış soru var, Basında tık yok. Ne oldu??? Asıl 6 soru haber yapılır. Çalınmayıp var car bağırdınız soru çalındı diye ! ne oldu hadi haber yapın 6 soru daha kaç soru olacak??? Yazıklar olsun böyle düzene. Hepinize yazıklar olsun gerçekten.

bnmadmv
Aday Memur
15 Temmuz 2024 23:52
memurlar.net ne oldu ? dilin mi tutuldu. has doğru sendika haberi yapacan sen.doğru unutmuşum.Öğretmenler haberi çalışıyorsunuz şu an.neyse sizi rahatsız etmeyelim.6 soru nedir ki canım.

dgsdgsdgs
Aday Memur
15 Temmuz 2024 23:56

Sınavı iptal değil soruları iptal ettir. Artık sinav stresi yaşamak istemiyorum yeter

bnmadmv, 1 saat önce
memurlar.net ne oldu ? dilin mi tutuldu. has doğru sendika haberi yapacan sen.doğru unutmuşum.Öğretmenler haberi çalışıyorsunuz şu an.neyse sizi rahatsız etmeyelim.6 soru nedir ki canım.
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