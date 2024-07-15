2022 Basın Çetesi 2024 Mazlumların Yılıdır İptal edin!!

2022 yılında basını kullanarak bir grup sınavı iptal etti bir sürü insan mağdur oldu.Şimdi yıl 2024 6 yanlış soru var, Basında tık yok. Ne oldu??? Asıl 6 soru haber yapılır. Çalınmayıp var car bağırdınız soru çalındı diye ! ne oldu hadi haber yapın 6 soru daha kaç soru olacak??? Yazıklar olsun böyle düzene. Hepinize yazıklar olsun gerçekten.

2022 yılında basını kullanarak bir grup sınavı iptal etti bir sürü insan mağdur oldu.Şimdi yıl 2024 6 yanlış soru var, Basında tık yok. Ne oldu??? Asıl 6 soru haber yapılır. Çalınmayıp var car bağırdınız soru çalındı diye ! ne oldu hadi haber yapın 6 soru daha kaç soru olacak??? Yazıklar olsun böyle düzene. Hepinize yazıklar olsun gerçekten.