Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Temmuz 2024 23:45
Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Öğretmenlik

Sizce bu yeni kanundan sonra meslek yapılabilir olmaktan çıktı mı? Okuyanlara veya okuyacaklar tavsiyeniz nedir?

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