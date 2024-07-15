Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Temmuz 2024 23:54
Yeni emsal karar.danistay 2. Dava dairesi zaman aşımı

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/18152

Karar No : 2023/567

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