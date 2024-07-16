Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


16 Temmuz 2024 00:51
Memur Tayini Hakkında

Arkadaşlar merhaba sizlere memurlukta tayin ile ilgili bir sorum olacaktı;

Diyelim Ulaştırma ve Alt yapı bakanlığınin bir bölge müdürlüğüne veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atandık 1 yıl sonra istediğim yere (medela ulaştırma ve alt yapı bakanlığınin herhangi bir başkanlığına veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak tayin isteyebilir miyim yoksa sad de bölge müdürlüğüne mı tayin isteyebilir liz

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