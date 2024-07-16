Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 01:11
Derece kademem

Merhaba arkadaşlar,ben eski okulumda 15 Haziranda 2/3 iken 1/1 oldu,ama maaş bordromda 2/3 gözüküyor.aradaki farkı okula iletirsem alabiliyor muyum?


fadime82
Şef
16 Temmuz 2024 01:15
derece kademe ilerlemeniz maaş hesaplamaniza yetiştirmemiş. dilekce ile alabilirsiniz farki ama fark cüzi bir rakam da olabilir
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