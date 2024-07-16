Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2024 02:17
Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!

Haziran 2024 yoksulluktan sınırı sari sendikalara üye olanlar bu eser sizin!!!

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