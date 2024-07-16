KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 03:02
hanzel söylendiğin yalanı kaydet knk
2026 KPSS Sınavı - https://forum.memurlar.net/konu/2568070 bu konuda tüm yalanlarını ortaya çıkardım. hiçbir cevap veremedin. söylediğin yalanları bi yere not al sonra farklı başlıklarda farklı yalanların ortaya çıkıyor reis.

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