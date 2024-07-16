Aşırı Borçlanma Gerekçesiyle Garnizon Dışı Harekat Bölgesine Görevlendirme

Herkese merhabalar.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subayım.
Bazı durumlar kendi hatalarım ve ailevi problemler nedeniyle bankalara yaklaşık 1 milyon TL civarında borcum var.
Herhangi bir malım yok.
3 yıldır Suriye Harekat Bölgesinde görev yapıyorum.
Bu yıl Genel atamalar ile batıya tayin oldum.
Geçen hafta kuvvete GDH Bölgelerine görevlendirme istediğime dair dilekçemi sundum.
Tayin daireyi aradım durumu anlattım.
İsmimi not aldılar.
Benim sorularım şunlar
Emsal durumlar yaşayarak görevlendirilmesi kabul edilip görevlendirme giden bildiğiniz şahıslar var mı ?
Gideceğim birliğe katılış yaptığımda durumumu izah edeceğim ve borçların 3 4 ay içerisinde icraya düşeceğini söyleyeceğim. Bu durumda katıldığım birliğin tutumu ne olur ?
Görevlendirme süresi için dilekçede en az 1 yıl görev yapmak istediğimi belirttim. Kabul edilirse ne kadar sürede görevlendirmemi gerçekleştirirler?
Borçları ödememek için yapmadım.
Görevlendirme gidersem borçlarımı ödeyeceğim. Eğer onaylanmaz ise icralık olmam kaçınılmaz olacak.
İcra durumları hakkında bilgileri olanlar maaş haczi durumu maaş bankasına olan Borçlar ile alakalı bilgi verir misiniz ?
Kimse yargılamadan cevap verirse sevinirim.
Benimle benzer durumda olan arkadaşların veya mesleki olarak bu konularda tecrübeler edinmiş kişilerin cevaplarını bekliyorum.
Şimdiden herkese teşekkür ederim.
Herkese merhabalar.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subayım.
Bazı durumlar kendi hatalarım ve ailevi problemler nedeniyle bankalara yaklaşık 1 milyon TL civarında borcum var.
Herhangi bir malım yok.
3 yıldır Suriye Harekat Bölgesinde görev yapıyorum.
Bu yıl Genel atamalar ile batıya tayin oldum.
Geçen hafta kuvvete GDH Bölgelerine görevlendirme istediğime dair dilekçemi sundum.
Tayin daireyi aradım durumu anlattım.
İsmimi not aldılar.
Benim sorularım şunlar
Emsal durumlar yaşayarak görevlendirilmesi kabul edilip görevlendirme giden bildiğiniz şahıslar var mı ?
Gideceğim birliğe katılış yaptığımda durumumu izah edeceğim ve borçların 3 4 ay içerisinde icraya düşeceğini söyleyeceğim. Bu durumda katıldığım birliğin tutumu ne olur ?
Görevlendirme süresi için dilekçede en az 1 yıl görev yapmak istediğimi belirttim. Kabul edilirse ne kadar sürede görevlendirmemi gerçekleştirirler?
Borçları ödememek için yapmadım.
Görevlendirme gidersem borçlarımı ödeyeceğim. Eğer onaylanmaz ise icralık olmam kaçınılmaz olacak.
İcra durumları hakkında bilgileri olanlar maaş haczi durumu maaş bankasına olan Borçlar ile alakalı bilgi verir misiniz ?
Kimse yargılamadan cevap verirse sevinirim.
Benimle benzer durumda olan arkadaşların veya mesleki olarak bu konularda tecrübeler edinmiş kişilerin cevaplarını bekliyorum.
Şimdiden herkese teşekkür ederim.