Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2024 05:31
Adına kayıtlı konut üzerine kredi çekmek

Merhabalar

Adımıza kayıtlı bir konut üzerine ipotek gösterip kredi çekmek istesek en fazla kaç ay vade yapılmaktadır bilgisi olan var mı ?

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