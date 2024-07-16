Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 07:50
Norm fazlası öğretmenlere bir çözüm buldumu meb.

1-Okullara geçici müd yrd olarak verilebilir.Takip ve denetim koşuluyla işini yapma koşuluyla müdüre sorarak.2-Okullarda proje yürütücüsü olarak verilebilirler kursa alındıktan sonra.3-Kütüphane ve destek eğitiminde görevde öncelik verilebilir.Yani çalışmadan ücret maaş devri bitirilsinde bir görev vardır illa kamuoyu sraştırması yapılsın okullarla.Bu durumdan onlarda memnun değil meb de.İşte size çözüm öneri.Daha öncede yazdık.Neymiş okullara gitmiyormuş norm fazlası öğretmen kardeşim her ay bir okula iki gün üç gün olurmu bunun planı var müfredatı var iki günlük görevde ne etsin öğretmen.Tarla bahçe işiki bu.Ayrıca bu sitenin editörleri terkedeceğim bu gidişle reklamdan yazamaz oldum bu ne kardeşim.

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