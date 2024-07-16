Pomem eğitim sonu sınavından elenme ile ilgili karar

Ankara 2. İdare Mahkemesi ;

'Tüm bu tespitlere istinaden, davacının eğitim merkezi sürecinde aldığı derslerden yüksek puan almasına karsın sözlü sınavda mesleki bilgi düzeyine her bir komisyon üyesinin 10 puan takdir edilmesi oluşan fark dikkate alındığında, belirli bir eğitim süreci sonunda yapılan sözlü sınavların amacının, yazılı sınavda yeterli bulunan adayların bu yeterliliklerinin ayrıca sözlü olarak ölçülmesinin yanında bir takım gözleme dayalı kriterler yönünden uygunluğunun tespiti olduğu, adaya yöneltilen bir soru ile tabi tutulduğu eğitim sürecinde aldığı dersleri ve gösterdiği başarıyı yok sayacak şekilde mesleki bilgi düzeyinin degerlendirilmesinin, sözlü sınav ile ulasılmak istenen amacı gerçeklestirmeye elverisli olmadıgı kanaatine ulasılarak, davacının, egitim sonu sözlü sınavdan basarısız sayılmasına iliskin islemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Diger yandan, egitim sonu sözlü sınavında degerlendirilen mesleki bilgi düzeyi dısındaki diger kriterlerin ise, giris mülakat sınavındaki kriterleri kapsayacak sekilde oldugu açık olmakla birlikte, giris mülakat sınavında gözleme dayalı kriterler bakımından basarılı bulunmus olan davacının, aynı kriterler yönünden degerlendirilerek bu kez basarısız bulunmasının nedenlerinin somut olarak ortaya konulması gerektigi de açıktır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline,' şeklinde hüküm kurulmuştur.