KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 09:40
En kalitesiz kpss 2024

2024 sınavı çalışana haksızlık sınavı olarak görüyorum çok kalitesiz sınav soruları ile karşı karşıya kaldık


dgsdgsdgs
Aday Memur
16 Temmuz 2024 09:41

Yapay zekaya yaptırmışlar

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