Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Temmuz 2024 09:42
Yıllk izinler hakkında

Merhaba sağlık teknikeri olarak acil serviste nöbet usulü çalışıyorum. Yıllık izin alacağım fakat 30 Ağustos yıllık izinden düşülüyor mu bazıları düşülüyor diyor bazıları resmi tatil düşülmez diyor bilgisi olan var mı acaba ?

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