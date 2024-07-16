2024 Vatandaşlık 3.sorusu hatalı !

arkadaşlar çalışanlar neden konuşmuyor hakkınız yeniyor.Ne kadar çabuk kabulleniyorsunuz her şeyi.7 soru hatalı , belki daha bir sürü ben kendi tespitlerim bunlar neden sessiz kalıyorsunuz.bu nedir herkes sus pus.aylarınızı vermediniz mi, yıllarınızı vermediniz mi, susmayacaksınız !!! yerel , ve diğer bir çok basına mesaj atacaksınız bu sınav iptal edilmeli göz var nizam var

arkadaşlar çalışanlar neden konuşmuyor hakkınız yeniyor.Ne kadar çabuk kabulleniyorsunuz her şeyi.7 soru hatalı , belki daha bir sürü ben kendi tespitlerim bunlar neden sessiz kalıyorsunuz.bu nedir herkes sus pus.aylarınızı vermediniz mi, yıllarınızı vermediniz mi, susmayacaksınız !!! yerel , ve diğer bir çok basına mesaj atacaksınız bu sınav iptal edilmeli göz var nizam var