KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 09:57
2024 Vatandaşlık 3.sorusu hatalı !
İşsizler 1982 anayasında korunacak mı denmiş, nerede bu metin?? hangi başlık altında.

bnmadmv
Aday Memur
16 Temmuz 2024 10:12
arkadaşlar çalışanlar neden konuşmuyor hakkınız yeniyor.Ne kadar çabuk kabulleniyorsunuz her şeyi.7 soru hatalı , belki daha bir sürü ben kendi tespitlerim bunlar neden sessiz kalıyorsunuz.bu nedir herkes sus pus.aylarınızı vermediniz mi, yıllarınızı vermediniz mi, susmayacaksınız !!! yerel , ve diğer bir çok basına mesaj atacaksınız bu sınav iptal edilmeli göz var nizam var

dgsdgsdgs
Aday Memur
16 Temmuz 2024 10:15

Bu kadar çabayı ders çalışırken de yapsaydin


selenagomez
Aday Memur
16 Temmuz 2024 10:54
Anayasa m.49'a bakabilirsiniz

bnmadmv
Aday Memur
16 Temmuz 2024 10:57
devlet tarafından korunacaklar 1982 anayasasının 2010 değişikliği ile açıkça belirtilmiştir.Soru korunacakları soruyor. Sanırım soru kökünü okumadınız KORUNACAKLAR DİYOR !!!!!;
selenagomez, 1 saat önce
Anayasa m.49'a bakabilirsiniz

selenagomez
Aday Memur
16 Temmuz 2024 11:11
Evet benim de gözüm ilk etapta 2010'u aradı. Ancak farklı maddelerde Anayasa'da korunan herkesi kapsamış belli ki. Ha bu arada soruyu boş bıraktım ama neden hatalı olsun? En fazla detay bir soru olabilir. Bu agresifliğe gerek yok her soruyu ya da tüm sınavı iptal ettirmeye çalışmak sağlıklı değil
bnmadmv, 57 dk. önce
devlet tarafından korunacaklar 1982 anayasasının 2010 değişikliği ile açıkça belirtilmiştir.Soru korunacakları soruyor. Sanırım soru kökünü okumadınız KORUNACAKLAR DİYOR !!!!!;

bnmadmv
Aday Memur
16 Temmuz 2024 11:16
Agresif değilim de. Her branşta hata var.Sizce iptalmiçin yeterli bir neden değil mi? Daha ne olacak iptal olması için 20 soru mu hatalı olmalı.Ben hakkımı arıyorum.Hak aramak ayıp mı oldu? Sizin iyi geçti diye sesi çıkmayanlarin sesi olmayalım mi? Belki interneti olmayan bir köyde iş hayali kuran bir çocuğun hakkını gasp ettiniz düşüncesi vicdanınızi yaralamiyor mu? Önce insan olacağız sonra insanlık öğreteceğiz.
selenagomez, 43 dk. önce
Evet benim de gözüm ilk etapta 2010'u aradı. Ancak farklı maddelerde Anayasa'da korunan herkesi kapsamış belli ki. Ha bu arada soruyu boş bıraktım ama neden hatalı olsun? En fazla detay bir soru olabilir. Bu agresifliğe gerek yok her soruyu ya da tüm sınavı iptal ettirmeye çalışmak sağlıklı değil
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS lisans2024 KPSS İptal Nedeni !!KPSS ye girmiş gençlere memur arkadaşınız olarak bir tavsiye.Kpss - sorularıHatalı denen sorular?KPSS 2024 - SıralamaPsödamaki sorusu iptal olur mu ?Hangi yıla benzer sizce?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.SGK İcra Memurluğu Tercih Edenler

Sözlük

sağa sola bakmamak 1 pavlonya ağacı 1 karadenizli 2 gül 1 sıkılmak 1 güne bir şiir bırak 1 eski başlıkları diriltme 1 naim süleymanoğlu 1 starbucks vs kahve dünyası 1 evliliğin aslında ciddi bir müessese olmaması 1

Son Haberler

Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsinSuriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildiErdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğizAltının gramı 2 bin 590 liradan işlem görüyorManisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör