Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


16 Temmuz 2024 10:06
Emniyet Özel Harekat Başkanı, Bahçeli'nin elini öpmesi

Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminde 51 polisin hayatını kaybettiği Ankara Gölbaşı'daki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bahçeli'yi Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşıladı. Karadeniz, karşılama sırasında Bahçeli'nin elini öptü:

el öpmek ne alaka

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuGibisinKelime OyunuSon iki harften kelime türetmeAşırma olan kelime türetmece oyunuİçinden Geçeni SöyleŞu an ne dinliyorsunuz?Son iki harften kelime bulma oyunuBu hayattan ne öğrendik ,hayat tecrübelerimiz..Yaşamak istemiyorum!

Sözlük

sağa sola bakmamak 1 pavlonya ağacı 1 karadenizli 2 gül 1 sıkılmak 1 güne bir şiir bırak 1 eski başlıkları diriltme 1 naim süleymanoğlu 1 starbucks vs kahve dünyası 1 evliliğin aslında ciddi bir müessese olmaması 1

Son Haberler

Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsinSuriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildiErdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğizAltının gramı 2 bin 590 liradan işlem görüyorManisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör