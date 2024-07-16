Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2024 10:14
Gys - ünvan değişikliği

Selamlar, zabıt katipliğinden mimar kadrosuna geçmek için gys beklıyorum. Tahminen bu sınav ne zaman yayınlanır ? Dönemleri tam bilmediğimden soruyorum..

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