Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Temmuz 2024 10:21
mühendislere soruyorum

merhaba muhtemel kitlerin özelleştirmesi sonucu sağlık bakanlığı mühendis statüsü sizce seçilir mi

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