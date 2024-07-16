Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Temmuz 2024 10:25
Hizmet Birleştirme İşlemi

Merhabalar . 7. Yıl adalet bakanlığında görev yaptıktan sonra istifa ederek üniversitede 4 b sözleşmeli olarak göreve başladım ve 2 aydır çalışıyorum. Hizmet birleştirme talebinde bulunsam yıllık izin konusunda 1 yıl geçmeden etkisi olur mu ?

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