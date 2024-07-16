Aday Memurken Farklı Kpss Puanı İle Atanma

Merhaba. 2022 puanıyla yerlestigimiz kadroda aday memurken 2024 puanı ile merkezi atamada başka bir kuruma yerlesmemize bir engel var mıdır? 657/54' teki nakil yasağı farklı puanlar söz konusu olduğunda geçerli olur mu? Bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim

Merhaba. 2022 puanıyla yerlestigimiz kadroda aday memurken 2024 puanı ile merkezi atamada başka bir kuruma yerlesmemize bir engel var mıdır? 657/54' teki nakil yasağı farklı puanlar söz konusu olduğunda geçerli olur mu? Bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim