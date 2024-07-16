KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 10:29
Aday Memurken Farklı Kpss Puanı İle Atanma
Merhaba. 2022 puanıyla yerlestigimiz kadroda aday memurken 2024 puanı ile merkezi atamada başka bir kuruma yerlesmemize bir engel var mıdır? 657/54' teki nakil yasağı farklı puanlar söz konusu olduğunda geçerli olur mu? Bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim

muratmutluer14
Aday Memur
16 Temmuz 2024 10:45

+1 bende merak ediyorum bu durumu hocam muvafakatname falan almak gerekli sanırım

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