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Editörler : supporters.


16 Temmuz 2024 10:52
Hayat Finans Katılım

Selam arkadaşlar ben fikir ya da deneyim anlatmaktan ziyade fikir almaya geldim. Hayat Finansın reklamını gördüm bugün katılım bankası ve dijital banka olarak geçiyor. Bu banka ne zaman kuruldu, şubesi hiç mi yok, güvenilir mi gibi aklımda bir takım sorular var konuyla ilgili paylaşabilecek bilgisi olan varsa destek alabilirim?

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