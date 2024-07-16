KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


16 Temmuz 2024 10:58
Türkçe öğretmenliği mi sosyal bilgiler öğretmenliği mi?
Herkese iyi forumlar. 22 yaşındayım, Türk dili ve edebiyatı mezunuyum ayrıca pedagojik formasyonum var. Tekrardan ortaokul seviyesinde bir öğretmenlik okumak istiyorum. Sözel sıralamam 27k. Puanım 403. Gerek okuma aşaması gerek atanma aşaması olarak sizce hangi bölüm daha mantıklı? Türkçe öğretmenliği için edebiyattan dolayı altyapım var. Sosyal bilgilerinse içeriğini hiç bilmiyorum. Fikir verebilecek var mıdır acaba?

türkitürkistan
Aday Memur
16 Temmuz 2024 10:59
Ekleme: Sosyal bilgilerde sanırım tarih, coğrafya gibi dersler var. O dersler tarafında da çok olmasa da bilgi birikimim var. KPSS GY-GK'den dolayı.
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