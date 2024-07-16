KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 11:27
Mühendisine değer vermeyen ülkeler, geri kalmaya mahkumdur

Mühendisine değer vermeyen ülkeler, geri kalmaya mahkumdur. Ülkemizdeki durum da aslında benzer. Gelir adaletsizliği, liyakatsizlik, torpil, yolsuzluk, rant vs hat safhada olduğu için bir türlü belimizi doğrultamıyoruz ..


Hedefatanmak
Aday Memur
16 Temmuz 2024 11:40

Bunların hepsi ahlak ve din problemleridir. Ama mühendislik tabii ki de önemlidir. Ateistler rahatsız oluyor diye İslam rahatca diyemiyoruz ama Kur' an' da bilime yönlendiren ayetler hüküm ayetlerinden daha fazladır.


dgsdgsdgs
Aday Memur
16 Temmuz 2024 11:52

Mühendislerin de liyakatlisi yok. Eksi 10 netle girip kopya mopyali diploma sahibi oluyorlar

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