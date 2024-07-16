Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2024 11:30
KİT Memur Maaşları

Merhaba Arkadaşlar,

Tercih döneminde çoğunluk olarak Kit memur alımları mevcut, Teiaş kendi sayfasında ucretlerle ilgili açıklama yapmış ama diğer kurumlarda forumdan öğrenebildiklerikz var.

Güncel olarak kit lerde memur olarak alışan arkadaşlar buradan bilgilendirme yapabilirse çok mutlu oluruz.

Tigem, TTK, Türk Seker vb kurumlardaki arkadaşlara şimdiden teşekkürler


iras
Genel Müdür
16 Temmuz 2024 11:33

TCDD düz memur 46-47

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımMaaşlar Eksik YatmışKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiPromosyon HassasiyetiMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Memur Emeklisiin 14.000 TL Seyyanen Zammı Verilmeli.Sendikaya hala üye olan kaldı mı?P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Gelir vergisiMaaş farkı

Sözlük

sağa sola bakmamak 1 pavlonya ağacı 1 karadenizli 2 gül 1 sıkılmak 1 güne bir şiir bırak 1 eski başlıkları diriltme 1 naim süleymanoğlu 1 starbucks vs kahve dünyası 1 evliliğin aslında ciddi bir müessese olmaması 1

Son Haberler

Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsinSuriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildiErdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğizAltının gramı 2 bin 590 liradan işlem görüyorManisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör