KİT Memur Maaşları

Merhaba Arkadaşlar,

Tercih döneminde çoğunluk olarak Kit memur alımları mevcut, Teiaş kendi sayfasında ucretlerle ilgili açıklama yapmış ama diğer kurumlarda forumdan öğrenebildiklerikz var.

Güncel olarak kit lerde memur olarak alışan arkadaşlar buradan bilgilendirme yapabilirse çok mutlu oluruz.

Tigem, TTK, Türk Seker vb kurumlardaki arkadaşlara şimdiden teşekkürler