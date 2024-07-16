Hatalı sorular hakkında

hocam ana kanallara ( yayın organlarına ) WhatsApp üzerinden mesaj atılmalı.bir sürü kişi dilekçe verdi,hocalar dahil.Fakay medya olmazsa arkasında insankarın malesef çok etkili olmuyor.Bunu çok yaşadık.Ana kanallara WhatsApp üzerinden yazmalıyuz haber yaptırabilirsek anca başarırız.bu iş OSYM ile olacak gibi değil.Müfredatı görmüyor musunuz hocam? bütün mesele aslında orta da neyse devlet memuruyum konuşmak istemiyorum.Sadece ana kanallara yönelin beni dinleyin.

hocam ana kanallara ( yayın organlarına ) WhatsApp üzerinden mesaj atılmalı.bir sürü kişi dilekçe verdi,hocalar dahil.Fakay medya olmazsa arkasında insankarın malesef çok etkili olmuyor.Bunu çok yaşadık.Ana kanallara WhatsApp üzerinden yazmalıyuz haber yaptırabilirsek anca başarırız.bu iş OSYM ile olacak gibi değil.Müfredatı görmüyor musunuz hocam? bütün mesele aslında orta da neyse devlet memuruyum konuşmak istemiyorum.Sadece ana kanallara yönelin beni dinleyin.