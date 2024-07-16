KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 11:41
Hatalı sorular hakkında

hatalı sorular var ve kimseden ses çıkmıyor herkes kabullenmiş durumda ösymye itiraz için sadece iki günümüz kaldı en azından tarihteki soruyu iptal ettirelim herkes ösymye dilekçe yollasın bir soru bile bizim için çok önemli


bnmadmv
Aday Memur
16 Temmuz 2024 11:46
hocam ana kanallara ( yayın organlarına ) WhatsApp üzerinden mesaj atılmalı.bir sürü kişi dilekçe verdi,hocalar dahil.Fakay medya olmazsa arkasında insankarın malesef çok etkili olmuyor.Bunu çok yaşadık.Ana kanallara WhatsApp üzerinden yazmalıyuz haber yaptırabilirsek anca başarırız.bu iş OSYM ile olacak gibi değil.Müfredatı görmüyor musunuz hocam? bütün mesele aslında orta da neyse devlet memuruyum konuşmak istemiyorum.Sadece ana kanallara yönelin beni dinleyin.

Yarenxxx
16 Temmuz 2024 11:48

hocam benim derdim en azından şu tarih sorusunu iptal ettirebilmek dilekçeyi alırlar inceleler diye düşünüyorum


Rambo23
Aday Memur
16 Temmuz 2024 11:52
Ana kanallara nereden ulaşacağım? Hangileri ana kanal
bnmadmv, 10 dk. önce
hocam ana kanallara ( yayın organlarına ) WhatsApp üzerinden mesaj atılmalı.bir sürü kişi dilekçe verdi,hocalar dahil.Fakay medya olmazsa arkasında insankarın malesef çok etkili olmuyor.Bunu çok yaşadık.Ana kanallara WhatsApp üzerinden yazmalıyuz haber yaptırabilirsek anca başarırız.bu iş OSYM ile olacak gibi değil.Müfredatı görmüyor musunuz hocam? bütün mesele aslında orta da neyse devlet memuruyum konuşmak istemiyorum.Sadece ana kanallara yönelin beni dinleyin.
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