KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Temmuz 2024 11:42
Kpss 2024 son açıklama :)

Türkçe sorularını çözebilmek için filozof,Mat sorularını zamanında yetiştirebilmek için iyi bir yazılımcı ,Tarih sorularını çözebilmek için iyi bir araştırmacı akademisyen antropolog veya o tarihte yaşamış olmak,Coğrafya sorularını çözebilmek için tüm Türkiye de her şehrin her ilçesinde bilfiil yaşamış olmak,Vatandaşlık sorularını çözebilmek için Hakim olmak.Sorularin %100 ünü yapabilmek için gerekli şartlar bunlar sanırım.Eğer tüm bunlar da yoksa soruları sınava girmeden 2-3 hafta önce görmek gerekir ki gerekli akademik kaynak araştırmalarını,istisareleri aramizda yapabilelim


Kerem06061
Memur
16 Temmuz 2024 11:53

Şimdiden söyleyeyim çalışmadılar yapamadılar gibi dandik söylemlerle gelecekler için:Siz ya düşük kpss puanı ile açıktan torpille atanacaksiniz ya da soruları önceden çaldınız hazırlıklı geldiniz.Bir sınavda tüm soruların yapılabilir olması lazım.Burda 2 sıkkın aynı,1 sorunun akademik tarihi belirsiz olması o sınavın ciddi yapılmadığını gerekli kaynakların doğru arastirilmadigini alelade üstünkörü hazırlandığını gösteriyor.

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