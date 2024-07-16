Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2024 12:15
İdare mahkemesi

4. Dairede dosyam var 7 aydır bir karar veremediler bu dairede dosyası olan var mıdır


muallimmm4638
Aday Memur
16 Temmuz 2024 13:14
hngi il duruşma varmıydı kardeşn?

Ysf yzc
Aday Memur
16 Temmuz 2024 13:33

İstanbul

muallimmm4638, 38 dk. önce
hngi il duruşma varmıydı kardeşn?

Ysf yzc
Aday Memur
16 Temmuz 2024 13:34

+ istanbul 4. İdare duruşmasiz

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