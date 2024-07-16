Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Temmuz 2024 12:52
Uzman Erbaş Bölük Avans Mutemedi Olabilir mi ?
Herkese merhaba hava kuvvetleri komutanlığı araç bakım komutanlığında çalışan bir uzman erbaş bölük avans mutemedi (harcama yetkilisi) olabilir mi ? Bu durum ne kadar doğru bilen varsa yorumlarınızı bekliyorum.

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