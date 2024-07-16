Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 12:56
''ZH Bölgesi Olmayan'' bir okuldan ''ZH Olan'' bir okula görevlendirme.

Zorunlu hizmetini daha önce tamamlamış bir öğretmen zorunlu hizmet bölgesi sayılan bir okula görevlendirme yoluyla giderse görevlendirme geçirdiği bu sürede %50 artırımlı hizmet puanı alabilir mi?

Dipnot: Şu anki kadrom zorunlu hizmet bölgesi olmayan bir kurumda.

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