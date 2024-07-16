Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 12:56
''Zorunlu Hizmet Bölgesi Olmayan'' bir okuldan ''Zorunlu Hizmet Bölgesi Olan'' bir okula görevlendir

Zorunlu hizmetini daha önce tamamlamış bir öğretmen zorunlu hizmet bölgesi sayılan bir okula görevlendirme yoluyla giderse görevlendirme geçirdiği bu sürede %50 artırımlı hizmet puanı alabilir mi?

Dipnot: Şu anki kadrom zorunlu hizmet bölgesi olmayan bir kurumda.

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