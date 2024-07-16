Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


16 Temmuz 2024 13:20
Sözleşmeliden Kadroya
Kamuda 1,5 yıldır sözleşmeli büro personeli olarak çalışmaktayım. 1-Merkezi alımda icra memurluğuna tercih yapabilir miyim ? 2-Atanırsam aday memur mu olacağım, 1,5 yıllık hizmetim ve 20 gün yıllık izin hakkım devam edecek mi ?

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