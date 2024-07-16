Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2024 13:20
Sözleşmeliden Kadroya
Kamuda 1,5 yıldır sözleşmeli büro personeli olarak çalışmaktayım. 1-Merkezi alımda icra memurluğuna tercih yapabilir miyim ? 2-Atanırsam aday memur mu olacağım, 1,5 yıllık hizmetim ve 20 gün yıllık izin hakkım devam edecek mi ?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
16 Temmuz 2024 13:50

657 4/B olarak çalışırken 4/A yani kadrolu pozisyonlara tercih verebilirsiniz. Yerleşirseniz de atamanız yapılır istifa eder göreve başlarsınız.

Atanırsanız aday memur olursunuz ancak hizmetinizden dolayı yıllık izin hakkınız olabilir bunu atandığınız kurumun personel birimine sorarsanız bilgi vereceklerdir.

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