Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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16 Temmuz 2024 13:21
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Görüşmeleri Ekim Ayına Ertelendi

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri, ekim ayına ertelendi. Bu sene için kariyer basamakları ile ilgili bir fikri olan var mı yetişmesi mümkün görünmüyor sanki.


ares25
Memur
16 Temmuz 2024 13:26

Gelen tepkilerden dolayı mı böyle bir karar alındı? Yoksa vekiller tatil yapsın diye mi?


Mduroy
Aday Memur
16 Temmuz 2024 13:28

Sanırım tepkilerden dolayı. Sıkıntılı bir yasa olduğunu çıkaranlarda biliyor.

ares25, 27 dk. önce

Gelen tepkilerden dolayı mı böyle bir karar alındı? Yoksa vekiller tatil yapsın diye mi?


berkaydal
Aday Memur
16 Temmuz 2024 13:32

Fark etmez. Nasıl olsa çıktıktan sonra anayasa mahkemesi tarafından iptal edilecek.


ercanizma
Memur
16 Temmuz 2024 13:33

Ben bu sendikaların ....k üç kurus alacak olduk mu göz dikiyor hemen


Seyyahh49
Aday Memur
16 Temmuz 2024 13:34

Bu seneki uzmanlık klavuzunu yayınlamıyo meb ısrarla artık yuksek ihtimalle bu seneki uzmanlık gitti hangi ara videolar izlenicek anlamıs degilim herkes suspus


hasanpoy2007
Aday Memur
16 Temmuz 2024 13:38

Kaynak ne?


llfenerli34ll
Memur
16 Temmuz 2024 13:40

Bütçe de para yok MEB bakanı yetkisiz ve etkisiz bundan sonra uzman ve baş öğretmenlik olmaz


er_kk_an
Aday Memur
16 Temmuz 2024 13:41

Bu yıl zaten uzmanlık vermek istemiyorlardı hala kimse anlamadı. Nisanda mecliste mayısta mecliste haziranda mecliste diye diye oyaladılar. En sonunda temmuzda bir hafta görüşüp onuda ertelediler. Uzmanlık yok artık bu yıl. Anlayın. Para yok hazinede. 2014 atamaları için 70bin tl kayıp oldu. Eksiciler sendikacılar bekliyorum sizi eksi butonuna.


akbyk10
Şef
16 Temmuz 2024 13:54

Yazık vallahi! Muhtemelen mali disiplin saçmalığı adı altında ötelenmiştir.Maliyeden onay çıkmamıştır.

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