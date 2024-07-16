Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Temmuz 2024 13:26
promosyon sorunu
bulunduğum ilden ayrılıyorum. 3 yıllık sözleşme yapılmıştı iki yıl geçirdim..bir yil kala ayrılıyorum. promosyonun kalanı istenir mi

veli parsadan
Aday Memur
16 Temmuz 2024 13:31

Anlaşmaya bağlı.

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