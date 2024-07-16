Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2024 13:41
İstanbul 4. İdare

7 ay oldu esastan bir karar veremedi üstüne birde adli tatil ilede daha uzayacak idari yargi niçin böyle yavaş sizce normal mi ?

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?İdare mahkemesi karar süresiIcra nedeniyle soruşturma gecirmekMemurum, ek iş yapacağımİdare mahkemesiJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarYargıtay'da dosyası olanlarÜst üste 9 gün devamsızlık sonrası devamsızlık ile ilgili sorum var.Varlık fonu

Sözlük

ios 18 1 Kalp neden kırılır? 2 gül 1 bütün acılar korkaktır 1 kuru temizleme 1 gitmek 1 naim süleymanoğlu 1 Zoraki söylenen sözler 1 filtre kahve 1 another love 1

Son Haberler

'Emeklilerimizin refahını artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz'ÖSYM'den emsal niteliğinde kararBorsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüNuman Kurtulmuş: Kimse Türkiye'ye demokrasi dersi veremez2'nci kat penceresinden düşüp öldü

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör